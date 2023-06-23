Мать Маска сообщила от отмене боя по MMA между её сыном с Цукербергом

В пятницу, 23 июня, мать американского предпринимателя Илона Маск Мэй опубликовала новый пост в социальных сетях, где публично заявила об отмене поединка между её сыном и бизнесменом Марком Цукербергом. По словам Мэй Маск, она лично отменила боя и продолжит напоминать об этом представителям прессы, если они вновь будут подстрекать интерес к данному событию.

Мама Маска считает, что её сын и Цукерберг могут найти альтернативу выяснению отношений в бойцовском октагоне. Женщина уверена, что идеальной заменой кулачного боя для двух долларовых миллиардеров будет словесная дуэль, где победит тот, кто окажется смешнее по мнению публики.

Накануне Илон Маск и Марк Цукерберг пообщались в мессенджерах, придя к соглашению о проведении поединка между ними. Мужчины сошлись на том, что бой должен проходить по правилам "Mixed martial arts" (сокращённо MMA), что переводится на русский как "смешанные боевые единоборства".

Причиной конфликта между Маском и Цукербергом является тот факт, что последний сообщил о своих намерениях создать платформу-конкурента мессенджеру Twitter. Характерно, что именно Илон Маск является новым генеральным директором компании Twitter, ввиду чего ему не понравилась инициатива Марка Цукерберга.

Характерно, что Цукерберг является фанатом бойцовского промоушена UFC, дружит с его главой Даной Уайтом и активно увлекается боевыми искусствами. В частности, Марк Цукерберг начал заниматься бразильским джиу-джитсу и уже успел выиграть пару престижных соревнований по данной дисциплине.