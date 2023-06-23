Средство, одно применение которого, гарантирует дачный сезон без тли

Речь идет об одном методе, который использовали наши бабушки и который доказал свою эффективность много-много раз.

Все гениальное просто!

На 1 л литр воды понадобится сушенная или свежая кожура лимона или апельсина, заваренная кипятком в течение 10 - 15 минут.

Далее состав выливается в 5-литровую банку или другую емкость такого же объема. Туда добавляется 3 столовые ложки жидкого мыла.

Раствор тщательно перемешивается и им опрыскиваются культуры на даче.

Результат - тля забудет о вашем участке на целый сезон!