Средство, одно применение которого, гарантирует дачный сезон без тли

Речь идет об одном методе, который использовали наши бабушки и который доказал свою эффективность много-много раз.
Все гениальное просто!
На 1 л литр воды понадобится сушенная или свежая кожура лимона или апельсина, заваренная кипятком в течение 10 - 15 минут.
Далее состав выливается в 5-литровую банку или другую емкость такого же объема. Туда добавляется 3 столовые ложки жидкого мыла.
Раствор тщательно перемешивается и им опрыскиваются культуры на даче.
Результат - тля забудет о вашем участке на целый сезон!
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