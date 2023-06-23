Крапивный настой категорически противопоказан луку и чесноку

Среди естественных удобрений, которые не стоит применять для полива лука и чеснока, особо выделяется настой на основе крапивы. Хотя это средство очень популярно у дачников для борьбы с огородными вредителями и подкормки других растений.

Что касается чеснока и лука, при поливе крапивным настоем они начинают неправильно развиваться. Это связано с тем, что в крапиве содержатся специфические соединения, которые негативно воздействуют на растения семейства луковичных.

К этому семейству относятся не только лук и чеснок, но также амариллис, подснежник, гиппеаструм, кринум, кливия и другие растения. Под воздействием крапивного настоя чеснок и лук сразу идут в стрелку - на их верхушке развивается цветонос.

А поскольку стрелка забирает на себя все питательные вещества, ожидать нормального, качественного урожая лука и чеснока после полива крапивой не стоит. Так же плохо крапивный настой воздействует на бобовые культуры: урожайность фасоли и гороха после полива им значительно снижается.