Гай Германика рассказала, как относятся к русским за границей

Валерия Гай Германика утверждает, что не обнаружила негатива к РФ и россиянам во время своих путешествий.

Кинодеятель заверила, что во многих государствах считают, что на русском языке даже говорить модно.

Режиссер рассказала, что этот год была во многих странах на разных континентах, где в бутиках, как правило, есть несколько русских консультантов. По словам Гай Германики, в странах, активно зарабатывающих на туризме, даже официанты говорят по-русски.

Своими наблюдениями Валерия поделилась в личном Телеграм-канале.

Знаменитость привела в пример Китай, где русский и вовсе более популярен, чем английский.