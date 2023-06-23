Эти растения, посаженные на грядке с клубникой, гарантируют щедрый урожай любимой ягоды

Грядки, на которых растут разные растения, - практика, доказавшая свою эффективность.
Чеснок и лук, посаженные на грядке с клубникой, - отличное решение, если есть необходимость в защите ягоды от вредных насекомых.
Бархатцы, избранные в качестве соседа, помогут культуре избежать фузариозного увядания, защитят от таких вредителей, как долгоносик и нематода.
Слизней от клубники можно отвадить, посадив рядом с ней шалфей и петрушка. Фасоль и горох рядом с ягодой будут способствовать насыщению грунта азотом.
Также отличными соседями "главной героини" являются морковь, свекла, репа, редис, редька.
Некоторые дачники садят садовую землянику вблизи хвойных деревьев.
Тюльпаны и ирисы рядом с клубничными кустами обеспечат увеличение урожая культуры.
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