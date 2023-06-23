Лучшая подкормка для моркови в июле для роста крупных овощей

14:13 2023-06-23

Середина лета - период, когда морковь активно формирует листья и ботву. Именно в это время корнеплоду так нужно полноценное питание.

Дачники со стажем рекомендуют вводить подкормку для моркови в июле, соблюдая чувство меры, чтобы та не росла излишне крупной. 

Сначала нужно фосфорно-калийное питание и сведение поступления азота на нет. "Кормить" морковь необходимо калийной селитрой или суперфосфатом.

Отличным универсальным удобрением является зола, подходящая и для моркови, и для многих других растений. Некоторые добавляют соль, но тут действовать нужно очень аккуратно, добавляя 1 столовую ложку на 10 л воды.

Последнее, что нужно - борная кислота, отвечающая за сочность и сладость корнеплода.

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