Лучшая подкормка для моркови в июле для роста крупных овощей

Дачники со стажем рекомендуют вводить подкормку для моркови в июле, соблюдая чувство меры, чтобы та не росла излишне крупной.

Сначала нужно фосфорно-калийное питание и сведение поступления азота на нет. "Кормить" морковь необходимо калийной селитрой или суперфосфатом.

Отличным универсальным удобрением является зола, подходящая и для моркови, и для многих других растений. Некоторые добавляют соль, но тут действовать нужно очень аккуратно, добавляя 1 столовую ложку на 10 л воды.

Последнее, что нужно - борная кислота, отвечающая за сочность и сладость корнеплода.