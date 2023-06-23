Вершинная гниль: дешевые и простые средства избавления от этой напасти

Вершинная гниль в большинстве случаев опасна для помидоров. Связано заболевание с нехваткой у растения кальция.

Для профилактики отклонения применяют золу, суперфосфат, доломитовую муку, которые вносят в грунт.

Нужно обеспечить условия, чтобы корень культуры мог усваивать питательные вещества.

Состав, позволяющий избавиться от вершинной гнили на томатах, готовится так: на 200 мл уксуса (9%) берут 1 столовую ложку доломитовой муки и перемешивают.

Удобнее перемешивать компоненты в банке ( 1 - 2 л), так как при смешивании будет наблюдаться активная химическая реакция.

После раствор следует растворить в большом ведре воды.

Удобрение вносится в количестве 1 л под корень.

Также бывалые дачники настоятельно советуют закрепить результат, добавив на 10 л воды 5-7 мл аптечного раствора димексида. Таким составом производится полив.

Эксперты утверждают, что такая обработка остановит развитие вершинной гнили мгновенно.