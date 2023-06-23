Вершинная гниль: дешевые и простые средства избавления от этой напасти

Вершинная гниль в большинстве случаев опасна для помидоров. Связано заболевание с нехваткой у растения кальция.
Для профилактики отклонения применяют золу, суперфосфат, доломитовую муку, которые вносят в грунт.
Нужно обеспечить условия, чтобы корень культуры мог усваивать питательные вещества.
Состав, позволяющий избавиться от вершинной гнили на томатах, готовится так: на 200 мл уксуса (9%) берут 1 столовую ложку доломитовой муки и перемешивают.
Удобнее перемешивать компоненты в банке ( 1 - 2 л), так как при смешивании будет наблюдаться активная химическая реакция.
После раствор следует растворить в большом ведре воды.
Удобрение вносится в количестве 1 л под корень.
Также бывалые дачники настоятельно советуют закрепить результат, добавив на 10 л воды 5-7 мл аптечного раствора димексида. Таким составом производится полив.
Эксперты утверждают, что такая обработка остановит развитие вершинной гнили мгновенно.
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