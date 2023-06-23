Проволочник больше не будет проблемой, если прибегнуть к определенным хитростям

Первым делом нужно избавиться от сорняков, так как проволочник обожает их даже больше, чем картофель.

Далее стоит использовать жмых от горчицы, который не переносит проволочник, а также грызуны. Его нужно просто рассыпать по земле перед тем, как перекопать участок весной.

Сидераты - еще один способ бороться с вредителем. Тут нужно посадить "правильные" растения, которые будут иметь желаемый эффект. В этом случае подойдет фацелия.

Применение ловушек - действенный способ избавления от личинок проволочника.

Для этих целей нужно разрезать картофель на 4 части, вставить в каждую дольку палочку, к которой привязана ленточка. Спустя 4 дня нужно раскопать приманку и собирать уйму личинок.