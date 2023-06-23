Милохин пожаловался, что испытывает страх перед возвращением в РФ из-за Первого канала

Неделю назад Даня Милохин объявил о том, что едет в Россию. Тиктокер хотел вернуться на родину после того, как 0, 5 года пребывал за рубежом.

После звезда интернета передумал ехать в Москву из-за того, что Первый канал проявлял большой интерес к возвращению знаменитости.

Подробно, о том, что творится в душе, Даня не рассказывал, но отложил поездку, отметив, что Первый не в восторге от подобной перспективы.

Видимо, ситуация, когда Милохин покинул шоу "Ледниковый период", еще не улеглась, а у блогера могут быть в связи с этим проблемы.