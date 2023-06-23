Немецкие нацисты проводили жуткие эксперименты над заключенными концентрационных лагерей

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Светлана Репина
Многие дачники подкармливают томаты древесной золой, хотя она способна спровоцировать вершинную гниль плодов.
Наталья Гончарова
Избавиться от муравьев на участке - дело непростое, но нет ничего невозможного. Дачники со стажем утверждают, что, посадив на участке определенные растения, о проблеме можно будет позабыть.
Вырастить по 15 кг кабачков с каждого куста за сезон помогают зеленое удобрение и навоз.
Некоторые дачники выкапывают луковицы тюльпанов каждый год после цветения, другие не видят в этом необходимости.
Мать владельца Twitter Илона Маска Мэй Маск заявила, что ее наследник не выйдет на ринг с генеральным директором Meta Марком Цукенбергом, так как горазд сражаться только на словах.
Пшено помогает решить сразу несколько проблем, возникающих при выращивании перца.
Собрав ягоды клубники, многие дачники прекращают поливать растение, тем самым лишая себя урожая в следующем году.
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