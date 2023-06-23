Немецкие нацисты проводили жуткие эксперименты над заключенными концентрационных лагерей

15:40 2023-06-23

Тысячи представителей разных народов, в том числе евреи, цыгане и остальные «недолюди», подвергались бесчеловечным издевательствам.

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