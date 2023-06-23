Простые действия, позволяющие продлить цветение астр

Процесс цветения астр можно продлить, определенным образом ухаживая за растением.

Сажая цветы, нельзя забывать об их предпочтениях по составу почвы. Она должна быть суглинистой. Свежий перегной для этих культур не подойдет.

Полив во время всего времени развития цветов продлит период их активного цветения. Понятно, что особенно актуален он в жаркое лето.

Астры также требуют дополнительного питания. Подкормки необходимо вносить, когда "красавицы" находятся в фазе активного роста. После удобрение вносят повторно в июне и июле.

Рыхление грунта - еще одно условие для пышного цветения растений. Эта процедура очень эффективна после полива или внесения подкормки для насыщения почвы кислородом.