Бузова заявила, что поднимет футбол РФ с колен

16:19 2023-06-23

Исполнительница и ведущая ТВ Ольга Бузова удивила заявлением. Оказывается, что она собралась взяться за российский футбол, повысив его статус.

Ольга Бузова встретилась с бразильским полузащитником Артуром Мело вблизи Кейптауна. Футболист является игроком британского клуба "Ливерпуль".

Певица не стала скрывать, что взяла контакты звезды футбола в надежде "уломать" того выступать в составе сборной РФ.

Бузова утверждает, что таким образом желает "поднять российский футбол с колен".

Также знаменитость похвасталась роскошью, в которой живет в Африке. Она пребывает на омываемой океаном вилле в скале на протяжении 3 дней. Фото жилья Бузова выложила в личный блог.

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