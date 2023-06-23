Бузова заявила, что поднимет футбол РФ с колен

Огородный эксперт объяснил, почему каждый дачник должен заготавливать компост на участке

Компост - это очень полезное удобрение, которое готовится очень просто и не требует никаких затрат. Добавить в него можно практически все, что есть под рукой. Отходы, идущие на выброс, превращаются в ценную подкормку.