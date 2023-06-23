Бузова заявила, что поднимет футбол РФ с колен

Ольга Бузова встретилась с бразильским полузащитником Артуром Мело вблизи Кейптауна. Футболист является игроком британского клуба "Ливерпуль".
Певица не стала скрывать, что взяла контакты звезды футбола в надежде "уломать" того выступать в составе сборной РФ.
Бузова утверждает, что таким образом желает "поднять российский футбол с колен".
Также знаменитость похвасталась роскошью, в которой живет в Африке. Она пребывает на омываемой океаном вилле в скале на протяжении 3 дней. Фото жилья Бузова выложила в личный блог.
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