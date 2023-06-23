Полив огурцов с добавлением пива: результат порадует

Подкормка на основе пива помогает восполнить содержание таких необходимых микроэлементов, как азот, фосфор, железо, калий, кальций, магний, железо.

Использовать безалкогольное пиво нужно только в разведенном виде.

Результатом применения напитка будет улучшение цветения огурцов, а слабым культурам такое питание жизненно необходимо.

Пивные подкормки хорошо зарекомендовали себя как питание для овощей, растущих в открытом грунте.

Пиво используется только безалкогольное. В противном случае эффект будет обратный.

Еще одной рекомендацией при использовании продукта является его выдержка в открытом виде для того, чтобы вышел газ.

Разводят пиво разводят в воде из расчета 1:10.