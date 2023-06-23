Полив огурцов с добавлением пива: результат порадует

Подкормка на основе пива помогает восполнить содержание таких необходимых микроэлементов, как азот, фосфор, железо, калий, кальций, магний, железо.
Использовать безалкогольное пиво нужно только в разведенном виде.
Результатом применения напитка будет улучшение цветения огурцов, а слабым культурам такое питание жизненно необходимо.
Пивные подкормки хорошо зарекомендовали себя как питание для овощей, растущих в открытом грунте.
Пиво используется только безалкогольное. В противном случае эффект будет обратный.
Еще одной рекомендацией при использовании продукта является его выдержка в открытом виде для того, чтобы вышел газ.
Разводят пиво разводят в воде из расчета 1:10.
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