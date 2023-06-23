Простые правила, соблюдение которых позволит собирать огурцы ведрами

Конечно, первое, на что стоит обратить внимание при выращивании огурцов, это полив. В жаркие дни его следует проводить фактически ежедневно.

Корень культуры не залегает глубоко, поэтому не нужно большое количество воды.

Мульчирование - процедура, способная значительно облегчить уход за овощами. Влага в грунте будет задерживаться дольше.

Начинать подкармливать растение нужно через несколько дней после посадки рассады на грядку.

Отлично для первой подкормки подойдет средство на основе азота (раствор куриного помета или травяной настой).

Через 14 дней придет время для калия, который есть в золе или гумате калия. Еще через неделю потребуется обработка огурцов составом на основе борной кислоты. На 10 л воды нужно 2 гр. средства.