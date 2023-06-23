Директор Нагиева Шайкина прокомментировала эмиграцию актера за границу

Директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина утверждает, что у знаменитости слишком много работы в родном государстве, чтобы его покидать.

Сотрудница артиста уточнила, что новые проекты с участием Дмитрия идут один за другим.

В 2022 году Нагиев почти перестал появляться на публике и взял творческий отпуск на Первом канале. Он даже не был ведущим последнего сезона шоу "Голос", где его заменяла Яна Чурикова.

В детской версии проекта "Голос. Дети" на замену шоумену пришла актриса и ведущая Лариса Гузеева