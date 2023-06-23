Эффективный способ избавления от муравьев на дачном участке, позволяющий забыть о них на весь сезон

17:35 2023-06-23

Выводят муравьев всевозможными способами, используя продукты питания и аптечные средства. Есть способ избавиться от вредителей на весь дачный сезон. Заманчиво, не правда ли?

Для избавления от муравьев понадобится рыхлилка, орудовать которой нужно несколько раз в день до тех пор, пока насекомые не уйдут жить в другое место.

Обратите внимание, что при применении средств против муравьев нельзя их сыпать на грядки, если там находится муравейник.

Муравьи - санитары участка, по этой причине не надо их трогать, если они не мешают.

В случае, если рыхление не имеет эффекта, можно применять инсектицидные средства, только те виды, что растворяются в воде. 

Также можно смешать несколько препаратов, что повышает эффективность действия. 

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