Эффективный способ избавления от муравьев на дачном участке, позволяющий забыть о них на весь сезон

Для избавления от муравьев понадобится рыхлилка, орудовать которой нужно несколько раз в день до тех пор, пока насекомые не уйдут жить в другое место.

Обратите внимание, что при применении средств против муравьев нельзя их сыпать на грядки, если там находится муравейник.

Муравьи - санитары участка, по этой причине не надо их трогать, если они не мешают.

В случае, если рыхление не имеет эффекта, можно применять инсектицидные средства, только те виды, что растворяются в воде.

Также можно смешать несколько препаратов, что повышает эффективность действия.