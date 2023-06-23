Мать Маска заявила, что ее сын не будет драться с Цукенбергом, о чем было заявлено ранее

Родительница Илона Маска Мэй Маск сообщила, что отменила бой сына с главой корпорации Meta Марком Цукербергом, о чем информировала в Twitter.

Женщина заявила, что не сообщила об этом "бойцам", но обязательно это сделает и повторит, до кого не дойдет сразу.

Родственница владельца Twitter убеждена, что ее наследник успешен только в словесных дуэлях. Мэй уверена, что победа будет за самым смешным из бизнесменов.

Примечательно, что накануне Цукерберг сообщил, что принял вызов Маска выйти на ринг для разрешения конфликта. "Дуэлянты" даже обозначили место сражения - Вегасский Октагон.

Ссора разгорелась из-за намерений корпорации Цукерберга запустить новое приложения-конкурента Twitter.