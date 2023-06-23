Растения, посадка которых избавит от муравьев на даче

В решении вопроса поможет острый перец, который можно приобрести или вырастить самим.
Нужно высушить плоды растения, измельчив их в порошок. При приготовлении средства нужно быть осторожным, чтобы специя не попала в глаза и нос. Лучше надеть перчатки и очки.
После порошок отправляется в муравейник и между грядок по периметру.
Второй культурой, способной избавить от муравьев, является фенхель, которого вредители боятся как черт ладана, даже если он просто растет на грядках, не говоря уже о чудо-отваре на его основе.
Необходимо 200 гр. сухих зонтиков фенхеля, 2 столовые ложки семян того же растения и 1 л воды. Состав следует вскипятить, дать ему настояться пару часов, а после сбрызнуть им культуры, на которые позарились муравьи.
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