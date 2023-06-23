Народная подкормка, гарантирующая обильный урожай сочных и крупных перцев

Бывалые дачники рекомендуют применять одну подкормку на основе натуральных компонентов.

Возможен вариант использования крапивы, яичной скорлупы, дрожжей, птичьего помёта и банановой кожуры, но лучше всего на получение богатого урожай сладких перцев влияет древесная зола, содержащая в своем составе фосфор, калий, микро и макроэлементы.

Для приготовления средства нужны 2 столовых ложки золы и 4 л горячей воды. Состав должен настояться в течение 24 часов. После необходимо поливать растение под корень по 0,5 л под каждый.

Чередование различных видов подкормок также дает ощутимый результат, только первый сезон можно удобрять исключительно золой.

Вид подкормки зависит и от погоды, и от состава и состояния грунта.