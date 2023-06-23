Народная подкормка, гарантирующая обильный урожай сочных и крупных перцев

18:34 2023-06-23

Сладкий перец - овощ, содержащий уйму полезных веществ в своем составе. По этой причине так хочется получить щедрый урожай этих плодов, чтобы запастись витаминами на весь год.

Бывалые дачники рекомендуют применять одну подкормку на основе натуральных компонентов.

Возможен вариант использования крапивы, яичной скорлупы, дрожжей, птичьего помёта и банановой кожуры, но лучше всего на получение богатого урожай сладких перцев влияет древесная зола, содержащая в своем составе фосфор, калий, микро и макроэлементы. 

Для приготовления средства нужны 2 столовых ложки золы и 4 л горячей воды. Состав должен настояться в течение 24 часов. После необходимо поливать растение под корень по 0,5 л под каждый. 

Чередование различных видов подкормок также дает ощутимый результат, только первый сезон можно удобрять исключительно золой.

Вид подкормки зависит и от погоды, и от состава и состояния грунта. 

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