Активисты требуют отменить выступление Арбениной и Ночных снайперов в Ростове

Политолог Александр Сухарь призвал отменить выступление "Ночных снайперов" во главе с Дианой Арбениной в Ростове.

Сухарь обратил внимание на то, что артисты, которые выступают против действий властей, не должны зарабатывать в РФ.

Издание же RostovGazeta информирует, что билеты на концерт группы в Ростове почти все распроданы.

Эксперт призвал создать реестр культурных деятелей, выступающих против СВО с целью запрета для них деятельности в стране.

Покупку же билетов на выступления таких артистов политолог считает несознательностью и неуважением к родному государству.