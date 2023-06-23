Уход за смородиной после плодоношения необходим: что он включает

После сбора урожая ягод нужно осуществить санитарную обрезку кустов, обработку, удобрить и полить растение.

Санитарная обрезка - ликвидация побегов, пораженных вредителями и болезнями. Здоровые кусты обрезаются с целью обновления плодоносящих побегов.

Нужно обрезать все ветки старше 4 лет, остальное оставить на осень и весну.

Обработка от болезней и вредителей осуществляется после сбора ягод химическими или биологическими препаратами. Процедуру необходимо проводить в день без дождя и ветра в утренние или вечерние часы.

Далее следует подкормить ягодные кусты. Нужна зола и суперфосфат (1 столовая ложка суперфосфата, 1 столовая ложка сернокислого калия и 1 стакан золы на 10 л воды).

Применяют удобрение после полива чистой водой.

Полив осуществляется в сухую погоду после сбора ягод под каждый куст 2 - 3 ведра 1 раз в 3 недели. Красную смородину увлажняют 1 раз в месяц.

К осени нужно убрать мульчу, чтобы она не стала жилищем для вредителей.