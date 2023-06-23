Ошибки, способные загубить урожай помидоров, растущих в теплице

Первым делом нужно проследить за тем, чтобы освещение в теплице было полноценным, так как помидоры очень любят свет. Здесь нельзя переборщить, чтобы от солнца у овощей не образовались ожоги.

Второй ляп при выращивании томатов - чрезмерно высокая температура. Теплолюбивость растения не говорит о том, что оно выдержит невыносимую жару.

Нужно проветривать "дом для овощей", если даже ночью температура не опускается ниже + 15 градусов.

Неправильный полив - еще одна беда для помидоров. Излишнее увлажнение приводит культуру к гниению.