Пугачева, побывав на концерте Леонидова в Израиле, сравнила его с Андреем Мироновым

Исполнитель Максим Леонидов дал концерт в Израиле, который посетила его коллега Алла Пугачева.
Исполнительница пришла в полный восторг от культурного события.
Леонидов опубликовал фото с концерта, где позирует с Аллой Борисовной и написал, что именитая артистка сравнила его с Андреем Мироновым, чем он очень гордится.
Примечательно, что Пугачева пришла на мероприятие с непривычно пухлыми губами, а поклонники тут же решили, что она сделала пластическую операцию по их увеличению.
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