Пугачева, побывав на концерте Леонидова в Израиле, сравнила его с Андреем Мироновым

Исполнитель Максим Леонидов дал концерт в Израиле, который посетила его коллега Алла Пугачева.

Исполнительница пришла в полный восторг от культурного события.

Леонидов опубликовал фото с концерта, где позирует с Аллой Борисовной и написал, что именитая артистка сравнила его с Андреем Мироновым, чем он очень гордится.

Примечательно, что Пугачева пришла на мероприятие с непривычно пухлыми губами, а поклонники тут же решили, что она сделала пластическую операцию по их увеличению.