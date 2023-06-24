Алейник: Беларуси не важно, где будут проходить мирные переговоры по Украине

24 июня белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник дал интервью журналистам телеканала "Россия 1", где публично заявил, что администрации Минска не важно, где состоится очередной раунд переговоров между делегациями от России и Украины. По словам Алейника, диалог может возобновиться в Минске, Стамбуле, Ватикане, Пекине или любом другом городе мира.

Также Сергей Алейник уверен, что в вопросе продолжения украинско-российских переговоров имеет значение не место их проведения, а конечный результат контактов делегатов от Киева и Москвы.