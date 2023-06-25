WP: разведка США узнала о подготовке Пригожиным мятежа две недели назад

По данным пожелавших сохранить анонимность источников WP, американские разведывательные агентства ещё в середине текущего месяца предупредили Белый дом о том, что Пригожин осуществляет подготовку к вооружённому мятежу, однако, правительство США не посчитало необходимым поделиться полученной информацией с Россией.

Обозреватели WP отметили, что военно-политическое руководство Соединённых Штатов приняло решение не публиковать эти данные, так как опасалось, что Москва обвинит их в организации госпереворота, а также не хотело оказывать помощь Кремлю.