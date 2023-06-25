Данилов: Лукашенко может принять участия в будущих переговорах Украины с Россией

Соответствующее заявление Данилов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко», — написал Алексей Данилов.

Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что коллективный Запад может заставить Украину пойти на компромисс после контрнаступления.