Зеленский обсудил с Трюдо попытку военного мятежа в России и ситуацию на ЗАЭС

«Рассказал об актуальной ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влиянии этой ситуации на ход боевых действий», — написал Зеленский.

Владимир Зеленский, помимо прочего, обратил внимание канадского премьера на «угрожающую ситуацию» на Запорожской АЭС в Энергодаре.

Ранее глава киевского режима заявил, что Служба безопасности Украины получила информацию, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя вышеуказанное заявление Владимира Зеленского, сообщил, что слова Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС, являются очередной ложью Киева.