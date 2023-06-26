ARD: мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться в июле

26 июня репортёры немецкого телеканала ARD сообщили, что в минувшую субботу на территории Копенгагена прошли секретные переговоры, на которых присутствовал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан и делегации множества стран. Отмечается, что целью переговоров было вовлечение государств-участников БРИКС в диалог по мирному урегулированию на Украине.

Представители ARD полагают, что переговоры по прекращению российско-украинского конфликта могут начаться уже в июле при посредничестве многих западных стран.