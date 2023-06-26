Крутой: Беларусь не будет строить единый порт в РФ для экспорта продукции

26 июня Дмитрий Крутой публично заявил, что у белорусского правительства на текущий момент отсутствуют планы по строительству базового порта на территории России, откуда администрация Минска могла бы централизованно экспортировать свои товары. По словам Крутого, сейчас Беларусь активно использует 19 российских портов от акватории Санкт-Петербурга до Каспийского моря.

Также Дмитрий Крутой заявил о намерениях белорусских властей поставлять свои товары в Китайскую Народную республику по Северному морскому пути.