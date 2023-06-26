Хитрость, позволяющая получить на следующий год в урожай клубники в 2 раза больше

14:31 2023-06-26

Клубничные кусты требуют обновления каждые 5 лет. Если этого не делать, урожай с каждым годом будем скуднее и скуднее.

Для обновления кустов клубники не приобретают новую рассаду, а используют усы от самых больших кустов, у которых здоровые корни и есть 2 почки.

Кончики усов обрезают во избежание появления ещё одного большого уса. При пересадке нужно присыпать усы осторожно аккуратно, не засыпав небольшую розетку.

Новые кусты необходимо постоянно увлажнять, чтобы те прижились и пустили свежие листы. 

Из усов вырастают усы, которые позднее преобразуются в кустики, которые нужно обрезать от материнского куста и пересадить подальше.

Именно так обновляются растения, которые плодоносить будут гораздо активнее, чем их "предшественники".

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