Хитрость, позволяющая получить на следующий год в урожай клубники в 2 раза больше

Для обновления кустов клубники не приобретают новую рассаду, а используют усы от самых больших кустов, у которых здоровые корни и есть 2 почки.

Кончики усов обрезают во избежание появления ещё одного большого уса. При пересадке нужно присыпать усы осторожно аккуратно, не засыпав небольшую розетку.

Новые кусты необходимо постоянно увлажнять, чтобы те прижились и пустили свежие листы.

Из усов вырастают усы, которые позднее преобразуются в кустики, которые нужно обрезать от материнского куста и пересадить подальше.

Именно так обновляются растения, которые плодоносить будут гораздо активнее, чем их "предшественники".