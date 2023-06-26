Times: глава OceanGate «хищно» искал клиентов в экспедиции на батискафе Titan

26 июня журналисты британского информагентства The Times сообщили, что руководитель компании OceanGate Стоктон Раш, который является одним из пяти погибших на батискафе Titan в ходе его последней экспедиции, незадолго до своей смерти активно искал новых клиентов для своей фирмы, осуществляющей туристические поездки к месту затопления "Титаника".

При этом в Times рассказали, что Раш агрессивно уговаривал известных общественности граждан становиться клиентами его компании, совершая поездки на "Титане", утверждая, что сертификационные организации просто не успевают за якобы инновационными технологиями OceanGate.