Baza: Костомаров занимается на велотренажёре с протезами в ходе реабилитации

26 июня журналисты информагентства Baza обнародовали первую видеозапись, сделанную во время реабилитации российского фигуриста Романа Костомарова. На видео мужчина занимается на велотренажёре, несмотря на тот факт, что обе его ноги ампутированы по колено. В опубликованном клипе показано, что заниматься на тренажёре Костомарову помогают протезы.

Сам Роман Костомаров также вышел на связь, сообщив, что его моральное и физическое состояние оставляют желать лучшего, однако атлет продолжает тяжёлую реабилитацию.