Удобрение для огурцов, позволяющее собрать урожай овощей в разы больше, чем раньше

С данной целью предстоит приготовить состав из 10 л воды и 30 гр. аммиачной селитры. После полива внесите по 2 л питательной смеси на м. в кв.

Появление бутонов - сигнал для того, чтобы провести вторую прикорневую подкормку.

Для этого нужно 40-60 гр. нитрофоски на большое ведро воды. Каждой культуре понадобится 0,7-1 л раствора. "Питание" осуществляется после тщательного увлажнения почвы.

Внекорневое удобрение готовится из 20 гр. мочевины и 10 л воды. Оно применяется, если растению и корням не хватает питания.

К подобной помощи прибегают тогда, когда за окном в течение многих дней стоит пасмурная погода.