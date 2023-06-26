Удобрение для огурцов, позволяющее собрать урожай овощей в разы больше, чем раньше

15:04 2023-06-26

В первый раз огурцы подкармливают под корень спустя 10-15 дней после посадки рассады в грунт или, когда на культуре появится 3-й лист.

С данной целью предстоит приготовить состав из 10 л воды и 30 гр. аммиачной селитры. После полива внесите по 2 л питательной смеси на м. в кв.

Появление бутонов - сигнал для того, чтобы провести вторую прикорневую подкормку.

Для этого  нужно 40-60 гр. нитрофоски на большое ведро воды. Каждой культуре понадобится 0,7-1 л раствора. "Питание" осуществляется после тщательного увлажнения почвы.

Внекорневое удобрение готовится из 20 гр. мочевины и 10 л воды. Оно применяется, если растению и корням не хватает питания.

К подобной помощи прибегают тогда, когда за окном в течение многих дней стоит пасмурная погода.

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