Элтон Джон выступил с концертом в последний раз в родной Великобритании

Выступление Элтона Джона состоялось в рамках фестиваля в Гластонбери. Это прощальные гастроли певца Farewell Yellow Brick Road Tour, о чем информирует телеканал "360".

Концерт в родном государстве исполнитель открыл композицией "Pinball Wizard", с которой выступал 10 лет назад. Со сцены звучали и такие хиты Джона, как "Don’t Go Breaking My Heart", "Your Song" и кавер на трек Джорджа Майкла "Don’t Let the Sun Go Down on Me".

А завершилось выступление одной из самых знаменитых композиций певца - "Rocket Man". После зрителей ждал фейерверк.

Самый последний концерт состоится 8 июля в Стокгольме.

Предполагается, что по итогам тура Джон будет иметь 1000 000 000 долларов. Сейчас доход британского музыканта составляет 800 000 000 у. е.