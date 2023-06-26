Особый полив для получения сочных и сладких моркови и свеклы

16:32 2023-06-26

В самом конце лета вносятся последние удобрения для таких популярных овощей, как морковь и свекла. В период роста культуры потребляют фосфор, калий, бор, марганец и другие микроэлементы.

Данные питательные вещества нужны растениям для роста плодов и улучшения их качества. 

По этой причине полив растений нужно осуществлять составами на основе минералов, где содержится калий и бор. Такая процедура производится в августе.

Калий и бор отвечают за получения сладкой и сочной моркови и свеклы. 

Важно питать овощи борной кислотой. Понадобится 2 гр. борной кислоты, которые разводят в большом ведре воды. Таким составом увлажняют морковные и свекольные грядки. 

Если ранее минеральные подкормки не вносились, то нужно удобрить культуры калием. Подойдет зола, калийная подкормка или сульфат калия. 

Если наблюдается недостаток калия, то овощи растут плохо и вкус их оставляет желать лучшего.

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