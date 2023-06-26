Шарлот подемонстрировал, как сжег свой паспорт гражданина РФ

Исполнитель и автор композиций Эдуард Шарлот объявил о своем отказе от российского гражданства.

Музыкант, неоднократно заявлявший, что его нет среди живых, теперь разместил в сетях "кино", где сжигает собственный паспорт гражданина РФ.

Шарлот не стал скрывать, что желает очутиться в Киеве, чтобы поддерживать украинцев своими концертами и оказывать им другую помощь.

Недавно сообщалось, что активисты призывали главу МВД РФ Владимира Колокольцева разобраться в ситуации со скандальным певцом. Представители общественных организаций считают Шарлота "придурковатым недомальчиком или недодевочкой", по которому плачет колония.