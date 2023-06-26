Продвинутые дачники назвали растения, которые следует подкармливать кофейной гущей

Кофейная гуща - отличная подкормка для культур, которые "уважают" кислый грунт.

Эксперты утверждают, что в состав добавки входит азот и другие элементы, в которых нуждаются многие растения.

За такое удобрения благодарны дачнику будут розы и азалии, камелии и другие культуры, отлично чувствующие себя на кислой почве.

Нельзя забывать о том, что при помощи народных средств не всегда реально восполнить нехватку питательных веществ в грунте.

Примечательно, что часть владельцев дачных участков и вовсе считает кофейную гущу непригодной при использовании в качестве удобрения для растений и почвы.