Лимонная кислота - лучшее средство в борьбе с болезнями многих растений на дачном участке

Дачники утверждают, что защитить растения можно, растворив лимонную кислоту в воде,, а после заняться опрыскиванием посадок данным средством.

Мучнистая роса, вершинная гниль гарантированно отступят.

На основе продукта питания готовят также удобрение. Для этого на ведро воды нужна столовая ложка средства. Таким составом обеспечивается полив грядок.

Этот раствор поможет культурам, которые стали увядать или плохо растут.

Эксперты уверяют, что буквально через 24 часа растения "воспрянут духом" и начнут расти, что будет видно невооруженным глазом.