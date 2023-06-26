Концерт Арбениной и Ночных снайперов не состоится в Ростове

Диана Аренина заявляла, что прибудет в Ростов-на-Дону вместе со своей группой "Ночные снайперы" для выступления 27 июня в культурно-спортивном комплексе "Экспресс".

Администрация концертной площадки заявила, что концерт рок-коллектива даже не планировался на их территории.

Об этом информировала депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина.

Политик призывала учреждение культуры отменить мероприятие, а его представители ответили, что вовсе не планировали принимать у себя рок-группу.

Стенякина рассказала, что обращалась к Арбениной и призывала поддержать бойцов в зоне СВО, но что ответила на это певица уточнять не стала.