Спасение помидоров от перепада температур ночью

Опытные дачники не привыкли сдаваться перед капризами погоды-природы и не намерены пускать на самотек дела на грядках, когда наблюдаются перепады температур.

Всего 2 шага способны защитить любимые помидоры от похолодания.

Первым делом нужно убрать переувлажнение растений. Понятно, что, если был сильный ливень, придется непросто, но нет ничего невозможного.

Необходимо предусмотреть ситуацию заранее, соорудив навес над помидорами, растущими в открытом грунте. Овощам так будет теплее.

Вторым шагом будет подвязка, которую многие игнорируют, а зря. Для этого понадобятся вертикальные или горизонтальные шпалеры и проволочные каркасы.

Данные меры направлены на защиту культур от вредных насекомых и болезней.