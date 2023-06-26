Самый эффективный способ увеличить урожай любого растения на даче: не раз испробовано в действии

Самым простым и действенным методом повышения урожайности будет выбор сортов, устойчивых к болезням.

Для защиты "обитателей грядок" от болезней, приходится соблюдать профилактические меры, не дающие 100% гарантии.

Если профилактика не сработала можно потерять уйму времени и денег, чтобы вылечить недуги, а то можно остаться и без урожая.

Пименение же на даче для посадки гибридов овощей (огурцов, кабачков, томатов и цуккини), которые устойчивы к болезням, позволит спать спокойно, не боясь потерять весь урожай.

Примечательно, что "нереагирующие" на болезни сорта ненамного дороже обычных.