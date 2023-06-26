Борисова призналась, что сделала 9 абортов, когда вступала в интим с каждым, кто дарил подарки и осыпал комплиментами

Дана Борисова не стала скрывать собственные ошибки молодости.

В настоящее время у 47-летней звезды экрана есть наследница Полина, которой 15 лет.

До 30 же лет в жизни Борисовой было все иначе. Она делала аборты один за одним на маленьких и больших сроках, в чем винит своих мать и отца.

Знаменитость утверждает, что с ней не говорили об отношениях между мужчиной и женщиной. Она сокрушается, что не знала, что такое женское достоинство.

Ведущая вступала в интим со всеми, кто дарил подарки и отвешивал ей комплименты, объясняя это тем, что она не умела отказывать.

Сейчас Дана жалеет, что так себя вела, ведь большое количество абортов негативно отразилось на ее психике и физическом состоянии.