1 ложка такого удобрения и урожайность огурцов значительно возрастет

Огурцам нужен азот, который позволит вырастить большие побеги и здоровую листву.

Растения нуждаются также в фосфоре, который отвечает за иммунитет и силу корней. Также необходим калий.

Для восполнения огурцам достаточного количества микроэлементов нужно всего-то посыпать под каждый куст 1 столовую ложку очищенного гороха. Неочищенный горох в прорастёт.

Нужно около куста вырыть неглубокую канавку, равномерно распределив горох, засыпать его землёй и полить огурцы водой.

Вот и все, что нужно, чтобы обеспечить овощам необходимое питание.