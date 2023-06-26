1 ложка такого удобрения и урожайность огурцов значительно возрастет

Огурцам нужен азот, который позволит вырастить большие побеги и здоровую листву.
Растения нуждаются также в фосфоре, который отвечает за иммунитет и силу корней. Также необходим калий.
Для восполнения огурцам достаточного количества микроэлементов нужно всего-то посыпать под каждый куст 1 столовую ложку очищенного гороха. Неочищенный горох в прорастёт.
Нужно около куста вырыть неглубокую канавку, равномерно распределив горох, засыпать его землёй и полить огурцы водой.
Вот и все, что нужно, чтобы обеспечить овощам необходимое питание.
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