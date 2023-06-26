Иосиф Пригожин объяснил свое намерение взять фамилию жены Валерии после действий Евгения Пригожина

Иосиф Пригожин высказался по поводу своего заявления о смене фамилии.

События 23-24 июня в РФ заставили музыкального продюсера заявить о смене фамилии. Евгений Пригожин с ЧВК "Вагнер" объявил о том, что поднял вооружённый мятеж в государстве.

В настоящее время супруг исполнительницы Валерии объясняет свое намерение попыткой разрядить обстановку, шуткой. По словам деятеля музыкальной индустрии, так он снимал стресс.

Пригожин заявил, что он сделал фамилию популярной, а не глава "Вагнера".