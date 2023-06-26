Иосиф Пригожин объяснил свое намерение взять фамилию жены Валерии после действий Евгения Пригожина

22:28 2023-06-26

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин возмущен действиями своего однофамильца, главы ЧВК "Вагнер" Евгения пригожина, вплоть до того, что решил изменить фамилию, поменяв ее на фамилию жены, певицы Валерии.

Иосиф Пригожин высказался по поводу своего заявления о смене фамилии.

События 23-24 июня в РФ заставили музыкального продюсера заявить о смене фамилии. Евгений Пригожин с ЧВК "Вагнер" объявил о том, что поднял вооружённый мятеж в государстве.

В настоящее время супруг исполнительницы Валерии объясняет свое намерение попыткой разрядить обстановку, шуткой. По словам деятеля музыкальной индустрии, так он снимал стресс.

Пригожин заявил, что он сделал фамилию популярной, а не глава "Вагнера".

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