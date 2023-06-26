Траву после стрижки газона выкидывать не следует: куда ее применить с пользой

Самым простым использованием травы будет отправка ее в компост для перегнивания.

Есть и другой способ употребить зелень с пользой для дела.

Траву следует высушить и использовать как наполнитель ящиков для хранения овощей и фруктов после сбора урожая.

Это самый хороший наполнитель для груш и яблок, так как они хранятся значительно дольше, чем завернутые в бумагу.

Помидоры также хорошо сохраняются в таком виде.

Высушить траву можно всего за 3 - 5 дней солнечной погоды. Ее нужно только переворачивать, чтобы она высохла со всех сторон, а не стала гнить.