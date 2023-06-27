Лучшие соседи для груши: то, о чем не знают многие дачники

Груша - отличный сосед для некоторых цветов и деревьев.

Цветы лучше садить под самим плодовым деревом. Такой подход обеспечить растению защиту от всевозможных вредителей.

Бархатцы, маргаритки и колокольчики - то, что нужно в подобной ситуации.

Задачей таких посадок будет не только высадить культуры рядом друг с другом, но обеспечить всех достаточным количеством света. Тогда растения оказывают друг на друга положительное воздействие, спасая от заражения различными болезнями.

Смородина (черная и красная), малина и виноград -"друзья" груши в плане "болячек".

В отличных отношениях с грушевым деревом и яблоня. Культуры хорошо влияют один на одну, повышая урожайность и яблок, и груш.

Декоративный клен - красавец, посаженный рядом с плодовым деревом, защищает его от вредителей.