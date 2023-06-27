Чехова призналась, что целует сына Соломона в губы и не видит в этом ничего предосудительного

Анфиса Чехова стала гостьей Ютуб-шоу Натальи Подольской, в рамках которого рассказала о воспитании своего 11-летнего наследника Соломона.

Мальчик появился на свет в браке ведущей с артистом Гурамом Баблишвили. После развода знаменитости сохранили хорошие отношения ради сына.

Конечно, большая часть воспитания лежит на Чеховой как на женщине.

Звезда экрана не стала скрывать, что активно воспитывает Соломона. Все свое свободное время она уделяет наследнику, несмотря на его немаленький возраст, целует его в губы, не усматривая в этом ничего предосудительного.