Полив орхидеи лимонным соком дает поразительный эффект

Вянущие листья, слабые корни, отсутствие цветения - частые проблемы при выращивании орхидеи.

Цветок очень нуждается в дополнительном питании, которое можно обеспечить через полив.

Здесь большую роль играет качество воды, а не частота увлажнения.

Орхидея предпочитает талую и дождевую воду, которая не всегда доступна, особенно в условиях города. Хозяева прекрасных культур вынуждены пользоваться водой из крана, которая должна пройти очистку.

Для того чтобы растение радовало своим красивым цветением, используется следующий рецепт: на 1 л жидкости понадобится 1 чайная ложка лимонного сока или 1 грамм лимонной кислоты.

Такое питание цветок должен получать 1 - 2 раза в 3 месяца и результат не заставит себя ждать.