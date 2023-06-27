Полив орхидеи лимонным соком дает поразительный эффект

Вянущие листья, слабые корни, отсутствие цветения - частые проблемы при выращивании орхидеи.
Цветок очень нуждается в дополнительном питании, которое можно обеспечить через полив.
Здесь большую роль играет качество воды, а не частота увлажнения.
Орхидея предпочитает талую и дождевую воду, которая не всегда доступна, особенно в условиях города. Хозяева прекрасных культур вынуждены пользоваться водой из крана, которая должна пройти очистку.
Для того чтобы растение радовало своим красивым цветением, используется следующий рецепт: на 1 л жидкости понадобится 1 чайная ложка лимонного сока или 1 грамм лимонной кислоты.
Такое питание цветок должен получать 1 - 2 раза в 3 месяца и результат не заставит себя ждать.
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