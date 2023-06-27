Червивые яблоки: как не допустить такой проблемы

"Черви" в яблоках - это гусеницы яблонной плодожорки. Этот вредитель не переносит запах чеснока.

На основе "ароматного" растения готовят особенный настой, которого боится плодожорка.

В глубокую посуду помещается 10 мелко рубленных зубчиков чеснока, которые заливают 1 л кипятка.

Даем средству отстояться сутки и можно его применять по назначению.

Состав переливается в пульверизатор и им обрабатываются яблони, в плодах которой больше не будут ютиться личинки вредителя.