Человек Арбениной заявил, что отмена выступления Ночных снайперов в Ростове, запланированного на 27 июня, ложь

Официальный представитель лидера коллектива "Ночные снайперы" Дианы Арбениной отрицает отмену выступления группы в Ростове-на-Дону, о чем информирует известное издание "Газета.ру".

Человек певицы утверждает, что мероприятию быть, как ранее сообщалось, 27 июня в культурно-спортивном комплексе "Экспресс".

Интересно, что представители "Экспресс" уверяют, что никакого концерта Арбениной на их площадке не будет, так как музыкантам давно отказано в этом.

Сотрудники комплекса пояснили, что договор почасовой аренды с музыкальным коллективом не подписывался. По этой причине никакого выступления в их стенах проходить не будет.

Непонятно, кому верить, но скоро все прояснится, ведь 27 июня уже сегодня. Осталось подождать до вечера.